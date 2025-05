Lite tra giovani in Via De Concilii: 20enne finisce al Pronto Soccorso

AVELLINO- Una lite tra giovanissimi nel centro della movida cittadina. Quella avvenuta nella notte in Via De Concilii. Intorno alle due sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri della stazione di Avellino ed il personale del 118, che hanno soccorso due giovani, entrambi ventenni, residenti ad Avellino e nell’hinterland, uno dei quali è stato medicato sul posto dal personale del 118, l’altro invece è stato trasportato al Pronto Soccorso del Moscati di Avellino. Entrambi però non sarebbero stati coinvolti direttamente nella lite, probabilmente intervenuti per sedare gli animi. Anche se al momento è in corso di ricostruzione la dinamica dei fatti. I Carabinieri stanno ricostruendo quello che e’ avvenuto e soprattutto se ci sono altri soggetti coinvolti nella lite avvenuta nel centro cittadino.