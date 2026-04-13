Spari ad Alvanite, i Capaccio domani davanti al Gip per l’interrogatorio di garanzia

ATRIPALDA- Pellegrino e Giuseppe Capaccio, padre e figlio arrestati sabato per il raid a colpi di pistola contro una famiglia residente nello stesso quartiere, quello di Alvanite, dovranno comparire, assistiti dal loro difensore Alfonso Maria Chieffo, domani mattina alle 10:30 davanti al Gip del Tribunale di Avellino Antonio Sicuranza per l’interrogatorio di garanzia. I due, secondo quanto ricostruito dai Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Avellino, avrebbero in due distinte occasioni esploso (Capaccio Giuseppe) colpi di pistola contro un gruppo di persone dopo una lite tra ragazzi avvenuta nel pomeriggio di sabato 4 aprile. E nella notte, dopo che la loro abitazione era stata attinta da colpi di arma da fuoco, avrebbero esploso sei colpi contro l’abitazione degli stessi gia’ oggetto del primo raid nel pomeriggio. Una pistola calibro 7,65 e’ stata rinvenuta dai Carabinieri agli ordini del capitano Alessandro De Palma sul balcone di un’abitazione sfitta al piano superiore a quello dei Capaccio. Le indagini della Procura di Avellino, il pm che le coordina e’ il sostituto procuratore Giovanni Sodano, sono ancora in corso per ricostruire tutti e tre gli episodi avvenuti nella notte di Pasqua nel quartiere atripaldese.