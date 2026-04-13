Solofra, il PD: “Noi estranei alla nomina dell’ing. Normanno. Siamo all’opposizione”

“In riferimento all’ultimo, ennesimo Decreto Sindacale di nomina della Giunta Comunale e in particolare all’incarico di Assessore esterno conferito all’ing. Paolo Normanno, chiariamo, se ce ne fosse bisogno, la totale estraneità del Circolo di Solofra e del Gruppo Consiliare. Tale decisione è stata presa in totale autonomia, senza alcun consulto con il partito. Si tratta di scelte e accordi personali, assolutamente non condivisibili, lontani dagli ideali del PD di Solofra e dei suoi membri. Ribadiamo che il Partito Democratico è convintamente all’opposizione di una Amministrazione che ha dimostrato incapacità ed inefficienza amministrativa ed è impegnato a costruire una seria alternativa per la Città. Per quanto riguarda l’ing. Normanno, attualmente iscritto al PD, a tutela dell’immagine e della linea politica del partito ci riserviamo di adottare gli opportuni e dovuti provvedimenti previsti dallo statuto”. Così il Segretario del Circolo PD di Solofra, Luigi Siano.