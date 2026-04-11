Spari ad Alvanite, arriva la svolta nelle indagini: due arresti eseguiti dai Carabinieri

ATRIPALDA- Arriva la prima svolta investigativa per la doppia sparatoria avvenuta nella serata di sabato a Contrada Alvanite. Poco fa i Carabinieri della Compagnia di Avellino hanno eseguito due arresti per tentato omicidio, quelli ottenuti dalla Procura della Repubblica di Avellino (le indagini sono coordinate dal pm Giovanni Sodano) che in pochi giorni ha ricostruito una parte degli eventi avvenuti nella serata tra sabato e domenica nel quartiere di Atripalda. La Procura ha ottenuto una misura cautelare, quella firmata dal Gip del Tribunale di Avellino Antonio Sicuranza. Nelle prossime ore ci saranno più dettagli sull’arresto e sui gravi indizi raccolti dai militari dell’Arma. Intanto per un ventenne e per il padre cinquantenne, entrambi sottoposti alla detenzione domiciliari. Due distinti episodi, il primo con l’esplosione di colpi dal balcone della loro abitazione, il secondo con l’esplosione di almeno sei colpi contro l’abitazione al piano terra dei loro obiettivi. Le indagini sono ancora in corso per ricostruire tutti gli episodi.