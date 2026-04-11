Avellino, si ampia il fronte degli “ex”: dopo Festa in campo anche Nargi

Ad Avellino la corsa a sindaco entra nel vivo e si annuncia come una delle più frammentate degli ultimi anni. Tra i protagonisti della sfida c’è già da tempo l’ex sindaco Gianluca Festa, che ha avviato la propria corsa con largo anticipo e può contare su una struttura organizzativa già in movimento, con tanto di comitato elettorale pronto all’inaugurazione. Ma il fronte degli “ex” non si ferma qui. In campo ci sarà anche l’ex sindaca Laura Nargi, già vicesindaca proprio con Festa, che si prepara a correre alla guida di una coalizione civica sostenuta, seppur senza simboli di partito, anche da Forza Italia. Proprio nel centrodestra si registra una delle fratture più evidenti. Restano infatti fuori dalla coalizione Fratelli d’Italia e Lega, in uno scenario che potrebbe portare addirittura a una corsa a tre.

Non meno complicata appare la situazione sul fronte opposto. Anche nel campo largo il percorso unitario si presenta in salita. Lunedì alle 18 il Partito Democratico riunirà la direzione provinciale per decidere quale nome proporre al tavolo della coalizione come candidato sindaco. La scelta sarebbe ristretta a due profili: Enza Ambrosone e Francesco Todisco. A rendere ancora più incerto il quadro c’è poi la posizione della Sinistra, che potrebbe decidere di correre da sola con un proprio candidato sindaco.