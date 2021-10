Spari a viale Italia: oggi l’interrogatorio

Si terrà oggi l’interrogatorio del 18enne arrestato ieri per la sparatoria avvenuta a viale Italia, strada centrale di Avellino, fra il 6 e il 7 luglio. Durante i festeggiamenti per una vittoria dell’Italia agli Europei, sono rimasti feriti tre uomini. Per l’episodio sono stati arrestati un uomo e ieri proprio il figlio, entrambi di Avellino.

L’interrogatorio del ragazzo si terrà stamattina, in video-conferenza, con il gip presso il tribunale dei minorenni di Napoli. Il ragazzo, se non resterà in silenzio, dovrà provare a smontare le accuse a suo carico. Ci sono delle intercettazioni, raccolte dagli inquirenti, in cui Il ragazzo si trova nel carcere minorile di Airola con l’accusa di triplice tentato omicidio.

In una conversazione con la sorella, la ragazza si lamenta di aver messo il padre nei guai.