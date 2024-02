Spara alla figlia e si suicida, tragedia in Via Bosco dei Preti

AVELLINO- Una vera e propria tragedia familiare quella che sarebbe avvenuta poche ore fa in Via Bosco dei Preti, un omicidio-suicidio secondo le prime ipotesi, un uomo avrebbe sparato alla figlia per poi togliersi la vita.

Secondo una prima ricostruzione l’uomo, un sessantenne idraulico, avrebbe fatto fuoco contro la figlia, affetta da una grave patologia e successivamente si sarebbe ucciso con la stessa arma. Sul posto sono giunti gli agenti della Squadra Mobile ed è atteso l’arrivo del medico legale.

In aggiornamento