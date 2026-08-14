Spaccio di sostanze stupefacenti, cittadino nigeriano condotto in carcere

La Polizia di Stato di Avellino ha catturato e condotto in carcere un cittadino nigeriano.

I poliziotti della Squadra Mobile, nell’ambito di mirati servizi per il contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno catturato, in Avellino, un cittadino nigeriano di anni 38, destinatario di provvedimento di revoca del decreto di sospensione dell’ordine di esecuzione per la carcerazione, con contestuale ripristino dell’ordine medesimo. L’uomo, condotto presso la Casa Circondariale di Avellino, dovrà scontare la pena definitiva di mesi 8 di reclusione ed il pagamento di €1.000,00 di multa per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti.