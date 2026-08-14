“Festival delle Fiabe – Ti racconto la città”, tutto pronto per la terza edizione: dal 14 agosto al 6 settembre 2026

Avellino si prepara ad accogliere la terza edizione del “Festival delle Fiabe – Ti racconto la città – Estate 2026”, un progetto che trasforma la città in un grande laboratorio diffuso dedicato a bambini, bambine, adolescenti e famiglie.

Il progetto è promosso dal Comune di Avellino e dal Dipartimento per le Politiche della Famiglia (Presidenza del Consiglio dei Ministri) in collaborazione con Mister Punch and Judy.

La kermesse propone un calendario di 18 appuntamenti distribuiti in 13 location cittadine, dal 14 agosto al 6 settembre 2026. Il programma coinvolge circa 100 operatori, tra artisti, attori, animatori, educatori, esperti e tecnici.

Il filo conduttore di questa edizione è “Ti racconto la città”: non una semplice successione di eventi, ma un percorso attraverso il quale ogni appuntamento diventa un capitolo della grande fiaba di Avellino. Quartieri, piazze, parchi, monumenti e luoghi simbolo diventano così spazi di gioco, cultura, scoperta e socializzazione.

Particolare attenzione è stata riservata alla distribuzione territoriale delle iniziative, con appuntamenti che raggiungono diverse zone della città, dal centro ai quartieri periferici. Tra i luoghi coinvolti figurano Parco Manganelli, Villa Comunale, Casino del Principe, Cinema Eliseo, Corso Vittorio Emanuele, Picarelli, Valle, San Tommaso, Borgo Ferrovia, Bellizzi, Villa Amendola ed ex Distretto Militare, oltre ad altri spazi cittadini.

Il programma spazia dal teatro di figura agli spettacoli itineranti, dai laboratori creativi ai giochi tradizionali, dalla divulgazione scientifica alla mobilità sostenibile, fino alla musica, alla narrazione e alla riscoperta delle tradizioni locali. Una proposta pensata affinché i bambini non siano semplici spettatori, ma protagonisti attivi, chiamati a giocare, sperimentare, esplorare, recitare, pedalare e conoscere il territorio.

Tra gli appuntamenti in programma ci saranno “I segreti di Nonno Gianni”, spettacolo di teatro di figura ispirato all’universo creativo di Gianni Rodari; il “Picnic delle Meraviglie” a Parco Manganelli; “Avellino in Gioco – Irpinia: Storta va, deritta vene!” alla Villa Comunale; “Casino Pop – Generazioni in Pista” al Casino del Principe; la “Notte Astronomica al Parco Manganelli”; “Il Giro del Centro su due ruote”; la parata poetico-sensoriale “Fleur”; lo spettacolo teatrale “La gatta senza gli stivali”; la Scuola di Circo “Il CircoLetto” e “Fermata Cibus” alla stazione di Avellino.

Non mancheranno inoltre “Il Parco delle Meraviglie”, spettacolo itinerante per bambini e famiglie, “Avellino com’era”, dedicato alla memoria fotografica della città a cura di Fiore Candelmo di Avellinesi.it, e l’appuntamento “C’era una volta in Irpinia”, talk dedicato al valore delle fiabe e al teatro di narrazione, con la partecipazione del Prof. Leonardo Festa e i Prof. Vuoso e Acone dell’Università degli Studi di Salerno

Il Festival nasce con l’obiettivo di offrire alle famiglie un programma gratuito, educativo, culturale e ricreativo, valorizzando al tempo stesso il patrimonio storico, artistico, ambientale ed enogastronomico della città.

A rendere possibile il progetto è una rete di professionalità e realtà del territorio che unisce teatro, educazione, musica, divulgazione scientifica, animazione, arte di strada e valorizzazione culturale, con la collaborazione di associazioni, artisti e operatori specializzati.

Il Festival delle Fiabe torna dunque ad animare Avellino con l’ambizione di raccontare la città attraverso gli occhi dei suoi cittadini più piccoli: una città da vivere, conoscere, giocare e riscoprire insieme.