Spaccio nei pressi dell’Autostazione, bloccato dalla Mobile un trentaduenne pusher

AVELLINO- Circa quaranta stecchette di hashish ed un involucro con almeno altri sessanta grammi della stessa sostanza. Quello che gli agenti della Squadra Mobile di Avellino hanno rinvenuto nella disponibilità di un trentaduenne extracomunitario residente a Mercogliano. Oltre alla somma di circa 350 euro divisa in banconote di vario taglio,verosimilmente provento dell’attività di spaccio. Dopo il controllo con esito positivo per il trentaduenne e’ scattata anche la perquisizione presso la sua abitazione, anche in questo caso con esito positivo, avendo rinvenuto materiale utile all’attività di spaccio. Per questi motivi nei confronti del soggetto e’ scattata la misura degli arresti domiciliari. In questo momento si attende la decisione del Giudice monocratico sulla convalida dell’arresto eseguito dalla Sezione Antidroga della Mobile. Il pm della Procura di Avellino ha chiesto la conferma degli arresti domiciliari, la difesa, il penalista Fabio Tulimiero, l’obbligo di dimora. Si attende la decisione del Giudice.