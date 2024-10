Benevento: Rissa in centro, denunciate sette persone

Sette persone, di età compresa tra i 21 e i 35 anni, sono state denunciate a piede libero dai Carabinieri della Compagnia di Benevento dopo una violenta rissa scoppiata nel centro cittadino. L’episodio risale alla sera del 24 ottobre u.s., intorno alle ore 21:00, in via Erik Mutarelli, zona frequentata da molti giovani in occasione della movida notturna.

Dalle indagini dei militari dell’Arma, condotte attraverso la visione delle telecamere di videosorveglianza pubblica e privata e le testimonianze raccolte, è emerso che, dapprima, una lite verbaleè scoppiata durante una festa di compleanno organizzata all’interno di un locale della zona. La causa: vecchi rancori tra due dei giovani coinvolti di origine tunisina e un giovane brasiliano. I toni si sono rapidamente accesi, degenerando in una zuffa all’esterno del locale, dove sono state coinvolte altre persone, tra cui due ragazze. La situazione è degenerata ulteriormente anche con il lancio di bottiglie di vetro.

Cinque dei partecipanti hanno riportato lesioni e si sono rivolti alle strutture mediche del capoluogo per ricevere cure con prognosi variabili. Il tempestivo intervento delle pattuglie dei Carabinieri, allertate da una chiamata al 112, ha probabilmente evitato conseguenze peggiori e più gravi.

Nei prossimi giorni, saranno ulteriormente intensificati i controlli sul territorio, anche per garantire la sicurezza nelle aree della movida e assicurare che il divertimento possa avvenire in piena tranquillità e nel rispetto delle regole.

Le persone denunciate sono, pertanto, allo stato indagate e quindi presunte innocenti fino a sentenza definitiva.