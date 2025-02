Spaccio, la Procura chiede il processo per un quarantunenne bloccato con hashish

MONTORO- Scoperto con un panetto di hashish aveva tentato di disfarsene alla vista dei Carabinieri. Un quarantaseienne di Montoro, denunciato nel maggio scorso per spaccio, dopo la richiesta della Procura di rinviarlo a giudizio per detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio ha scelto di essere giudicato con il rito abbreviato. Per questo motivo dovrà comparire il prossimo 26 febbraio davanti al Gup del Tribunale di Avellino per rispondere della contestazione avanzata dalla Procura. Il quarantaseienne era stato trovato in possesso di un panetto di sostanza stupefacenti di circa 51 grammi. Secondo le analisi effettuate dai laboratori dell’ Arma ne avrebbe potuto ricavare circa 133 dosi. Per questo motivo ora ci sarà un processo davanti al Gup con la scelta di rito alternativo.