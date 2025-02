GDF Benevento: procede senza sosta il controllo del territorio e il contrasto ai furti in abitazione

Nei giorni scorsi la Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Benevento, nell’ambito dei servizi d’istituto finalizzati al controllo economico del territorio, ha denunciato alla Procura della Repubblica di Benevento un cittadino italiano, originario di Arzano (NA), e sequestrato materiale utile alla commissione di furti presso abitazioni.

In particolare, militari della Tenenza di Solopaca, notavano un autoveicolo in una zona isolata del Comune di Melizzano (BN) e, insospettitisi, procedevano all’identificazione del conducente. Il predetto mostrava segni di agitazione e non forniva ai militari operanti giustificazioni plausibili in relazione alla motivazione del suo stazionamento in tale località. Inoltre, il predetto risultava gravato da numerosi precedenti per reati contro il patrimonio e la persona ed, in particolare, anche per furto in abitazione.

Pertanto, i finanzieri effettuavano una perquisizione approfondita dell’automezzo e rinvenivano occultati nel bagagliaio posteriore vari arnesi atti all’effrazione, alla forzatura e all’apertura di serramenti, alcune chiavi utili per sbloccare i cancelli elettrici e abbigliamento atto al travisamento dell’identità della persona.

Il predetto materiale veniva sottoposto a sequestro dai militari della Tenenza di Solopaca e il soggetto veniva denunciato alla Procura della Repubblica di Benevento per possesso ingiustificato di strumenti atti ad aprire serrature.

Sono in corso accertamenti in merito all’identificazione di eventuali ulteriori soggetti che in concorso con il predetto potrebbero aver progettato di compiere furti in abitazione.

L’attività di servizio costituisce ulteriore testimonianza del costante presidio esercitato dal Corpo sul territorio a tutela della legalità e volto a scongiurare il perpetrarsi di condotte fraudolente tra le quali, nell’ultimo periodo, soprattutto, i furti in abitazione.

Si rappresenta che il soggetto denunciato è sottoposto alle indagini preliminari e, quindi, presunto innocente fino a sentenza definitiva.