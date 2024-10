Spaccio e soldi nascosti, arrestato 52enne con oltre 300mila euro in casa

Operazione antidroga dei Carabinieri nella notte appena trascorsa, i militari della Compagnia di Benevento hanno messo a segno un importante arresto nell’ambito della lotta allo spaccio delle sostanze stupefacenti. A finire in manette un 52enne del capoluogo, trovato con circa 290 grammi di cocaina e 190 grammi di marijuana, oltre a una somma ingente di denaro contante pari a 337mila euro.

I militari del Nucleo Operativo e Radiomobile, dopo aver messo a segno un duro colpo al

mercato della droga del capoluogo sannita con il sequestro di 400 gr. di cocaina poche settimane fa, hanno continuato a lavorare assiduamente per contrastare il traffico di droga a Benevento e nella provincia.

Questa volta a finire nella rete degli investigatori dell’Arma dei Carabinieri, è stato un

52enne di Benevento. I militari della Compagnia capoluogo, coadiuvati dai colleghi del Nucleo Cinofili CC di Sarno e dal loro pastore tedesco Attila, hanno eseguito una perquisizione domiciliare che ha consentito agli operanti, grazie anche al fiuto infallibile di Attila, di rinvenire droga di vario tipo, materiale per il confezionamento e un’ingente somma di denaro, in banconote di vario taglio.

I militari, insospettiti da uno strano movimento fatto da un uomo nei pressi di un’abitazione nella periferia della città, hanno deciso di entrare in azione, sorprendendo l’odierno arrestato mentre stava cedendo alcune dosi di sostanza stupefacente. La successiva attività di ricerca dei Carabinieri all’interno dell’abitazione e nelle sue adiacenze, ha consentito di trovare ben occultate, in diversi ambienti e nella soffitta numerose confezioni e dosi di cocaina (in totale 290 grammi circa), di marijuana (in totale 190 grammi circa), quest’ultima custodita in appositi barattoli di vetro, oltre a materiale per il confezionamento delle dosi tra cui oltre cento buste in cellophane trasparente di diverse dimensioni, tre bilancini, una macchinetta per sottovuoto, oltre ad una pistola lanciarazzi illegalmente detenuta.

In una stanza, adibita a studio, all’interno di un armadio, occultati in una scatola e in buste

sottovuoto, i militari hanno scoperto varie mazzette di denaro, insieme a un conta-banconote per un totale di oltre 337.000 euro.

Dopo gli accertamenti di rito, il 52enne è stato condotto in carcere su disposizione del Magistrato di turno presso la Procura della Repubblica di Benevento.

Il provvedimento eseguito è una misura pre-cautelare, avverso cui sono ammessi mezzi di

impugnazione, adottato nella fase delle indagini preliminari e il destinatario dello stesso è allo stato indagato e quindi presunto innocente fino a sentenza definitiva.

Nelle prossime settimane, continueranno in maniera serrata i controlli effettuati dai Carabinieri del Comando Provinciale di Benevento, sia nelle zone maggiormente frequentate dai giovani e nei luoghi di ritrovo della movida, ma anche nelle aree più periferiche del capoluogo e dei Comuni della provincia, al fine di prevenire e contrastare il traffico di sostanze stupefacenti, ma anche i reati predatori, così da aumentare la sensazione di sicurezza tra la popolazione.