Scandone strepitosa al Del Mauro, Bisceglie s’inchina ai lupi

Per la sesta giornata del campionato di serie B Interregionale, vittoria pesante della Scandone Avellino che abbatte tra le mura amiche del Del Mauro i Lions di Bisceglie col punteggio di 70-63 dopo una partita giocati su ritmi alti e dalla grande intensità.

Ottima prestazione dell’intero roster di coach Sanfilippo che gara dopo gara sta trovando nuovi equilibri e soluzioni per mettere in difficoltà l’avversario.

Spiccano le prestazioni di Stefanini autore di 15 punti e 6 rimbalzi catturati e di Pichi, dominante a rimbalzo e padrone assoluto del pitturato.

Una vittoria pesante contro una diretta concorrente che consente ai lupi di salire a 10 punti in classifica e agganciare la vetta, dopo la sconfitta della capolista Brindisi contro Monopoli. Scandone che scende in campo recuperando in extremis capitan Trapani mentre D’Offizi è ancora ai box a causa di un’elongazione all’adduttore.

Partono forte i biancoverdi guidati dal solito Soliani e da capitan Trapani; dopo pochi minuti coach Saputo è subito costretto ad interrompere la gara e frenare l’avanzata dei lupi. Stefanini con due belle giocate sotto canestro allunga il vantaggio della Scandone. Capitan Dip non ci sta e per i biancoblu mette a segno un buon pick and roll oltre a rendersi prezioso anche in difesa. Girandola di cambi per entrambe le squadre. Si gioca su ritmi alti, Bisceglie si rifà sotto ma è il duo Zanini- Pichi a ricacciare indietro i pugliesi. Avellino allunga sul finire del quarto il suo vantaggio. Al 10’ il punteggio dice 23-16.

Bisceglie con Di Camillo e Rodriguez firma un parziale di 6-0 e ritorna ad un solo possesso dalla Scandone. Questa volta è coach Sanfilippo a chiamare time out per redarguire i suoi. Cresce la pressione in difesa della squadra ospite, Avellino in questa parte di gara è costretta a diverse palle perse. Trapani interrompe il digiuno biancoverde con un canestro in sospensione. Ma la Scandone ha grosse difficoltà in difesa e Okiljevic firma la nuova parità: 33-33 al 17’.

Avellino non si scompone anzi si riaccende: controparziale di 11-0 sul finire del quarto. Prima Trapani poi Jaskus, Zanini e Soliani da tre mostrano i muscoli agli avversari.

Si va all’intervallo sul punteggio di 44-33.

Al ritorno in campo è Stefanini l’uomo in più della Scandone che continua a macinare gioco e punti. Bisceglie prova a tenere botta con Di Camillo e il solito Dip ma i lupi toccano anche il +15 di vantaggio grazie ad un canestro da sotto di Jaskus e riescono a chiudere bene le vie del canestro ai pugliesi. I biancoblu non si danno per vinti e provano a rimontare gli avversari sul finire della frazione di gioco. Al 30’ il tabellone segnala 58-48.

Ultimo quarto che inizia con Bisceglie che mette il piede sull’acceleratore grazie alla bomba da tre di Colombo e ritorna prepotentemente in partita, ma le mani di Pichi e Trapani non tremano nel momento più difficile della gara per i lupi che tengono a distanza il roster di coach Saputo.

La tripla di Soliani da tre è un po’ come una sentenza. Gli ospiti provano a rimettere in piedi la gara ma Avellino questa sera ha una marcia in più e riesce a controllare la gara, nei minuti finali, senza troppi patemi.

Il match termina con il risultato di 70-63

Queste le parole di coach Sanfilippo al termine della gara: “Ringrazio in primis lo staff medico che hanno permesso a Trapani di giocare, non si è allenato tutta la settimana ma si è messo a disposizione della squadra. Abbiamo fatto quello che volevamo, bravi a leggere la loro difesa, lucidi ad attaccare sui cambi e ad inizio gara a tenere bene la palla. Abbiamo vinto contro una squadra buona con un’identità e che vorrà competere fino alla fine. Dobbiamo di certo ancora crescere in alcune situazioni ed essere più concreti. Jaskus sta migliorando di gara in gara, Paglia che è un giocatore molto forte, deve capire che anche quando i punti non arrivano si può fare anche altro per portare acqua al mulino. Ci portiamo a casa due punti fondamentali per la classifica. Siamo sulla strada giusta”.

Nel prossimo impegno la Scandone è chiamata ad affrontare in trasferta, Sabato 2 Novembre, la Cestistica Benevento.

Parziali: 23-16; 21-17;14-15;

Tabellino

Avellino. Zanini 8, Iannicelli 3, Trapani 11 , Soliani 15 , Stefanini 15 , Pichi 9 , Paglia , Iacorossi , Jaskus 9

Bisceglie: Dancetovic 5, Cavalieri, El Agbani 1, Trentini 6, Okiljevic 6, Di Camillo 13, Dip 12, Camporeale, Colombo 12, Rodriguez Suppi 6, Macchia