Cronaca Spaccio di stupefacenti: 5 arresti a Boscoreale 14 Gennaio 2021

In data odierna i Carabinieri della Stazione di Boscoreale, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere ed agli arresti domiciliari, emessa dal G.LP. del Tribunale di Torre Annunziata, su richiesta di questa Procura della Repubblica, hanno proceduto all’arresto di 5 persone, gravemente indiziate dei reati di coltivazione e detenzione illecita di sostanze stupefacenti e furto aggravato di energia elettrica, in concorso tra di loro.

Secondo quanto emerso dalle indagini, condotte nel luglio del 2020 dai Carabinieri e coordinate da questa Procura della Repubblica, gli indagati si erano illecitamente impossessati di una porzione di terreno ubicata in un’area periferica del comune di Boscoreale, ove avevano impiantato una coltivazione di cannabis.

Gli indagati, a turno, provvedevano alla cura e al monitoraggio della piantagione, che risultava anche presidiata da telecamere di videosorveglianza, alimentate mediante un allaccio abusivo alla rete elettrica

Nonostante le cautele adottate, i Carabinieri sono riusciti, su delega di questa Procura, ad attuare 1l monitoraggio dell’area mediante telecamere nascoste e ad identificare progressivamente tutti i componenti del gruppo, individuando i diversi ruoli ricoperti dagli stessi.

Nel corso delle indagini sono state sequestrate 107 piante di marijuana, sottratte al mercato illecito degli stupefacenti.

In esecuzione dell’ordinanza cautelare, due degli indagati sono stati posti agli arresti domiciliari, mentre gli altri tre sono stati tradotti presso la Casa Circondariale di Napoli Poggioreale.