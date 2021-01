Provincia Servizio civile, due posti al Polo Riabilitativo di Sant’Angelo dei Lombardi 14 Gennaio 2021

La Fondazione Don Gnocchi offre a 2 ragazzi e ragazze dai 18 ai 29 anni l’opportunità di svolgere nel 2021 un anno di servizio civile accanto a pazienti affetti da patologie temporaneamente o permanentemente invalidanti nel proprio Polo Specialistico Riabilitativo di S. Angelo dei Lombardi (Av). Si tratta di una straordinaria esperienza di crescita personale e professionale al servizio di persone fragili, già utilizzata in questi ultimi anni da numerosi giovani. Il progetto “Io ci sono”, approvato e finanziato dal Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio Civile Nazionale, ha l’obiettivo di diminuire il senso di disorientamento e di solitudine di pazienti e loro familiari, facendoli sentire parte di una comunità che accoglie e condivide con loro la sofferenza, accompagnandoli nel cammino di recupero e reinserimento familiare e sociale. L’impegno presso il Centro della Fondazione Don Gnocchi di S. Angelo dei Lombardi si articolerà in 25 ore settimanali, con un compenso di 439,50 euro mensili e un pasto gratuito al giorno. Le domande vanno presentate tramite SPID esclusivamente sulla piattaforma Domanda on Line (DOL) all’indirizzo domandaonline.serviziocivile.it entro le ore 14 dell’8 febbraio 2021. Per maggiori informazioni e per ricevere supporto nella presentazione della domanda è possibile rivolgersi al Servizio Volontariato e Servizio Civile della Fondazione Don Gnocchi ai numeri 02 38264696 – 02 76456803 o all’indirizzo mail serviziocivile@dongnocchi.it.