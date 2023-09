Spaccio di droga, giro di vite dei carabinieri di Mirabella

Spaccio di droga, giro di vite dei carabinieri. Servizio ad ampio raggio da parte dei militari della compagnia di Mirabella Eclano. Ai raggi x i comuni di Montemiletto, Venticano, Pietradefusi e Bonito, nonché la stessa Mirabella Eclano.

Due persone sono state deferite in stato di libertà alla competente Procura della Repubblica per coltivazione e per detenzione di sostanze stupefacenti.

All’interno del giardino di casa di un 45enne di Montemiletto, in particolare, è stata trovata una piccola piantagione di canapa indiana, con cinque piante – alte oltre un metro – sapientemente coltivate ed irrogate.

Un 20enne di Mirabella Eclano, a seguito di perquisizione veicolare, è stato invece trovato in possesso di circa 14 grammi di marijuana, già divisa in dosi e pronta per essere rivenduta.

Non sono mancati i controlli volti a garantire il rispetto delle condotte di guida, durante i quali un 37enne di Montemiletto è stato deferito per guida in stato di ebrezza alcolica.

In totale sono stati controllati circa 100 veicoli e 150 persone (compresi numerosi commercianti ambulanti).

Diverse le sanzioni elevate per violazione delle norme del Codice della Strada, con conseguente ritiro della patente di guida per 3 automobilisti.