Girovagavano in autostrada, due stranieri espulsi dal territorio. Il provvedimento è stato emesso dal Prefetto di Avellino nei confronti di un 33enne ed un 30enne, entrambi di nazionalità tunisina, perché sprovvisti del permesso di soggiorno.

Sono stati rintracciati da personale della Sottosezione di Polizia Stradale di Grottaminarda, in compagnia di altro cittadino tunisino di 23 anni. A loro carico il Questore di Avellino, a seguito del provvedimento di espulsione ha emanato nei loro confronti l’ordine di abbandono dal territorio nazionale entro 7 giorni.

Ulteriori e approfonditi accertamenti poi effettuati nei confronti del più giovane, G.A, di anni 23, hanno consentito di acclarare che lo stesso era già destinatario del provvedimento di espulsione e rimpatriato con volo charter nell’agosto scorso.

Pertanto, personale della Polizia Stradale lo traeva in arresto perché rientrato illegalmente in Italia. Successivamente è stato accompagnato da personale della Polizia di Stato della Questura presso il Centro di Prima Accoglienza di Ponte Galeria di Roma.

Personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio ha deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino: una cittadina straniera di anni 33 responsabile del reato di evasione. La stessa all’esito del controllo degli operatori di Polizia risultava inottemperante al provvedimento degli arresti domiciliari cui era sottoposta; un uomo di anni 38 per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti; un giovane di anni 36 perché inottemperante al provvedimento della sorveglianza speciale della P.S., perchè non trovato nell’abitazione durante il controllo quotidiano degli Agenti di Polizia.