Spaccio di crack, la Procura chiede otto anni e sei mesi per un pusher

MONTORO- Otto anni e sei mesi, la condanna invocata dal pm Cecilia De Angelis al termine della requisitoria davanti al Gup Giulio Argenio nei confronti di un quarantenne accusato di varie cessioni di stupefacenti. La difesa, anche depositando una recentissima sentenza della Cassazione sulla possibilità di riconoscere lo spaccio di lieve entità (il V comma della legge sugli stupefacenti, ha invocato una rivalutazione della vicenda. Si attende la decisione del Gup.

LA VICENDA

Il procedimento con rito abbreviato nasce da una attivita’ dei Carabinieri della Compagnia di Solofra. I militari del Norm di Solofra agli ordini del capitano Gerardo Ferrentino avevano da tempo segnali che un quarantatrenne potesse avere avviato nella zona montorese un’attività di spaccio di sostanze stupefacenti. Cosi e’ scattato un vero e proprio servizio di osservazione che ha avuto esito positivo. Nei pressi dell’abitazione dell’uomo e’ stato avvistato un soggetto che era già noto quale abituale consumatore di sostanze stupefacenti. Lo stesso, dopo aver parlato a telefono saliva nell’abitazione dell’indagato. I Carabinieri hanno deciso dunque di intervenire. Prima bloccando a qualche centinaio di metri dall’abitazione il cliente, che è stato trovato in possesso di 0,32 grammi di stupefacente, poi risultato crack e dopo aver avuto evidenze anche dal cellulare dello stesso che la droga era stata acquistata dal 43enne, decidendo di eseguire una perquisizione nella sua abitazione. Qui i militari dell’ Arma hanno trovato tutto quanto utile per l’attività di spaccio. Due bilancini di precisione, carta cellophane, una somma di mille e quaranta euro divisa in banconote di piccolo taglio dai cinque ai venti euro. Tutti elementi per cui alla luce delle indagini dei Carabinieri il Gip ha condiviso la richiesta di applicazione degli arresti domiciliari e ha convalidato l’arresto del pregiudicato, che tra l’altro non avrebbe saputo giustificare il possesso della somma trovata nella sua abitazione.