Bloccati dalla Mobile lungo Via Mancini Coppia finisce nei guai anche per resistenza

AVELLINO- Attimi di concitazione tra Via Vasto e Via Mancini nel primo pomeriggio di oggi, quando due giovani, due conviventi secondo le prime indiscrezioni, sono stati bloccati nei pressi della vicina galleria dal personale della Sezione Antidroga di Via Palatucci. I due avrebbero anche fatto resistenza rispetto alle attività di polizia giudiziaria che erano in corsa. Tutto davanti a decine di testimoni, che hanno assistito in diretta all’operazione della Polizia. In pochi minuti sono stati però bloccati e trasferiti in Questura, dove sarebbero ancora trattenuti. Contestualmente sarebbero scattate anche delle perquisizioni.

In aggiornamento