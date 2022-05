Contrada, viola le prescrizioni: 37enne dai domiciliari al carcere

Spaccio, 37enne di Contrada viola i domiciliari più volte: arrestato. Dopo aver violato per l’ennesima volta

le prescrizioni della misura a cui era sottoposto per spaccio di sostanze stupefacenti, per l’uomo sono scattate le manette ai polsi dei carabinieri di Solofra, in esecuzione di un provvedimento emesso dal gip del tribunale di Avellino.