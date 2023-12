Spacciava droga a piazza Libertà: la Mobile arresta giovane irpino

All’esito di un mirata attività investigativa personale della Squadra Mobile della Questura di Avellino ha proceduto all’arresto, in flagranza di reato, di un 21enne irpino, indagato per il reato detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’arresto del 21enne è avvenuto nel corso di un controllo in piazza Libertà dove gli operatori di Polizia hanno sorpreso il soggetto in compagnia di altri due giovani che avevano acquistato precedentemente dosi di stupefacente. A seguito di perquisizione effettuata sul 21enne sono stati rinvenuti in uno zainetto in suo possesso 15,5 grammi di hashish, nonché 3,2 grammi di marijuana, il tutto già confezionato in singole dosi e pronte per essere vendute.

Effettuata anche perquisizione domiciliare presso la sua abitazione che ha dato esito positivo. Infatti, occultati in un cassetto in camera da letto, sono stati rinvenuti circa 210 grammi tra hashish e marijuana, nonché vario materiale per il confezionamento. Il P.M. della Procura della Repubblica di Avellino ha disposto la collocazione dell’individuo agli arresti domiciliari. In data odierna il GIP presso il Tribunale ha convalidato l’arresto disponendo la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla P.G.