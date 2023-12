Confronto sulle disabilità promosso dal MID: investire su uno sportello

Ieri pomeriggio si è tenuto un importante ed a tratti emozionante incontro Promosso dal Mid, movimento italiano disabili diretto da Giovanni Esposito, incontro patrocinato dalla Misericordia di Avellino, dai comuni di Mercogliano e Pietradefusi e dal Cesvo Lab.

Diversi gli spunti di riflessione sulla disabilità con illustri relatori presenti, a cominciare dal sindaco di Mercogliano, Vittorio D’Alessio, con il quale il MID ha già avviato un percorso di riferimento per tutta l’Irpinia investendo in uno sportello a favore della diversa abilità tanto che si è proposto il proseguo dei lavori con l’inaugurazione di uno sportello riconosciuto dalla Regione Campania:

“Dobbiamo immaginare – afferma Giovanni Esposito – una corsia preferenziale per quelle che sono le operazioni connesse sia all’assistenza sanitaria quindi all’ASL, sia con le commissioni mediche di valutazione INPS, sia con i trasporti e con un centro per l’impiego e quindi per l’occupazione lavorativa bisogna immaginare la creazione di strutture e di infrastrutture affinché la disabilità diventi una risorsa per questo territorio ormai depauperato in ogni sua caratteristica primitiva e primordiale”.

All’incontro erano, inoltre, presenti il dottor Giovanni Gravilli, referente della disabilità del Governo italiano, il dottor Mariano Malonga, responsabile UC riabilitazione ASL Avellino, il dottor Domenico Dragone, responsabile dell’Unità operativa neuropsichiatria infantile ASL Avellino, Domenico Bilotta, delegato della Misericordia di Avellino, Francesco Santaniello della Santaniello moto, Roberto d’Adamo. consigliere Csv Irpinia-Sannio Ets, Giuseppe Graziuso dell’Aps “Le mani sui cuori” di Castellammare di Stabia, la consigliera di Aiello del Sabato e sociologa, Costantina Della Sala, il presidente Cifariello. Il confronto è stato moderato dalla professoressa Ilenia Doria.

L’incontro si è concluso con la proposta del Presidente dell’Associazione “Alta Irpinia solidale”, Vitale Recce, il quale ha proposto di avviare un percorso in collaborazione tra tutte le associazioni che operano nel terzo settore a favore della diversa abilità, affinché si crei un Dipartimento della disabilità che sia costituito sia a livello regionale che provinciale, mettendo in primo piano, sia nella gestione che nella presidenza e direzione, le persone portatrici delle diverse abilità, in modo tale da farle diventare una risorsa per il territorio a supporto delle amministrazioni locali e di tutti i cittadini che vivono quotidianamente le difficoltà che la vita gli ha riservato.