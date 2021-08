Attualità Sottosegretario all’Interno Sibilia: “Auguri anche a chi oggi sta vegliando sulla nostra sicurezza” 15 Agosto 2021

“Auguri a tutti gli italiani di un Ferragosto in serenità. Alla vostra serenità e sicurezza lavorano tutti i giorni, anche a Ferragosto, Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Guardia Costiera. In particolare in un periodo dell’anno particolarmente “caldo” un grazie ai 7.600 Vigili del Fuoco, tra permanenti e volontari, che oggi sono in servizio per l’ordinario e per le emergenze. Anche a tutti loro e alle loro famiglie, buon ferragosto”!

È quanto scrive sui social il Sottosegretario all’Interno Carlo Sibilia.