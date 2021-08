Cervinara, ladri in azione con i proprietari in casa: settimane di passione

Ladri in azione a Cervinara. Due tentati furti in meno di due giorni. I criminali hanno provato il colpo in due abitazioni di via De monti. Per fortuna il ritorno dei proprietari di casa li ha messi in fuga. I ladri si sono introdotti in casa, mentre marito e moglie erano sul balcone ad approfittare della frescura. Ma hanno fatto troppo rumore, così il loro piano è andato a rotoli.

Una decina di giorni fa, invece, era stato messo a segno il furto nella casa di un professionista del luogo. I cittadini, da giorni, lanciano un appello: “Serve maggiore sicurezza, subito!”.