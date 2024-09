Sospensione idrica in otto comuni. Ecco dove stasera mancherà l’acqua

“Si comunica che, a causa dei forti assorbimenti idrici, si rende necessario effettuare la sospensione dell’erogazione idrica, dalle 22.00 del 02.09.2024, alle ore 6.00 del giorno successivo, orario di inizio della riapertura graduale dell’erogazione.Si avvisa che si potranno verificare disfunzioni idriche, anche nel corso della giornata, soprattutto nelle zone alte, pertanto, si invita a contenere i consumi, per evitare maggiori criticità nelle ore diurne, con mancata erogazione o cali di pressione”. Dovrebbe arrivare la pioggia ma anche stasera in otto comuni irpini dalle 22 alle 6 di domani mattina e’ alta la possibilita’ di restare senza erogazione idrica. La sospensione dell’erogazione idrica riguarda i comuni di Mercogliano, Lauro, Moschiano, Ospedaletto D’Alpinolo, Montefredane, in particolare le zona di Arcella, Santa Lucia, Alimata, Santa Caterina, Toppole tutte servite dal serbatoio di Arcella.Sant’Angelo dei Lombardi, dove ci sara’ la sospensione del serbatoio Petrile. A Gesualdo, in particolare le Frazioni interessate sono: Riella, Carpignano, Torre dei Monaci, Otica, Fontana Tassola, Via Dante Alighieri. Infine Frigento, dove ci sara’ la sospensione idrica dei serbatoi rurali e interessera’ le zone di San Marco, Pagliara, San Cosmo, La Quarta, Piano della Croce, Via Berlinguer e Via Aldo Moro, Case Popolari e Mattine. Infine anche Confine Nuovo, Valle dei Conti, Confine Vecchio, San Martino, San Pancrazio, Luccolo, Roseto Alto, Cesine, Piano dei Lupo, Matarese e Rose.