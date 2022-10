Sos pavimentazione rialzata in piazza Grella, i fedeli inciampano: 80enne all’ospedale. In questi giorni stanno arrivando numerose segnalazioni dalla zona di San Ciro, ad Avellino, proprio nei pressi della Chiesa che è sempre molto frequentata, anche da tante persone anziane. E putroppo sono soprattutto loro ad avere la peggio, così come è successo ad un 80 anne che ci ha rimesso il naso, inciampando nella pavimentazione sconnessa.

Episodi che hanno una loro gravità e che i residenti, tra cui anche il parroco della Chiesa, hanno provato a mettere in evidenza, perché francamente la cosa sta cominciando ad essere non solo intollerabile per una città civile, ma anche pericolosa.

Il malcontento monta, anche chi ha attività commerciali nella zona comincia ad essere preoccupato. Si spera, quindi, che il Comune prenda i dovuti accorgimenti per evitare ulteriori problemi.