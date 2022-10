Antonella De Donno alla guida dell’Istituto Amatucci di Avellino, in viale Italia. La nuova dirigente è stata preside dell’Istituto Comprensivo di Serino ma ora è già concentrata sul nuovo incarico. A breve, saranno inaugurati laboratori totalmente ristrutturati e all’avanguardia per consentire agli allievi di mettere in pratica le lezioni teoriche in ambienti adeguati e dotati di attrezzature di ultima generazione.

Riflettori puntati anche sull’orientamento e sull’organizzazione dell’open day. Ma in serbo ci sono tanti altri progetti, che spaziano dal sociale alla formazione, a incontri pubblici per discutere di argomenti di interesse comune.

A tal proposito, è già in dirittura d’arrivo il programma per il convegno “La scuola del futuro”, che si terrà venerdì 11 novembre presso l’ex carcere Borbonico di Avellino.