SOS Impresa Avellino accoglie il Colonnello Zito: incontro operativo per rafforzare la rete contro usura ed estorsione

Un incontro all’insegna del dialogo e della collaborazione quello avvenuto nel pomeriggio di oggi presso la sede di SOS Impresa Avellino – Rete per la Legalità, dove il nuovo Comandante Provinciale dei Carabinieri, Colonnello Angelo Zito, ha fatto visita per un confronto diretto con i referenti dell’associazione impegnata nella lotta a usura e estorsione.

Ad accoglierlo, i rappresentanti di SOS Impresa Avellino, che hanno espresso un sincero benvenuto al Colonnello Zito, subentrato di recente al Colonnello Domenico Albanese, ringraziato a sua volta per l’impegno dimostrato durante il suo incarico.

L’incontro ha rappresentato un importante momento di condivisione, volto a rafforzare la cooperazione tra le forze dell’ordine e la rete associativa locale. La discussione si è incentrata su temi cruciali per il territorio irpino, tra cui:

L’intensificazione delle azioni preventive contro l’usura e le estorsioni, fenomeni ancora presenti nel tessuto economico locale, in particolare a danno di piccoli imprenditori e commercianti;

La tutela delle vittime e l’importanza di creare un clima di fiducia che favorisca le denunce, con l’impegno congiunto a garantire riservatezza e protezione.

Il ruolo delle reti associative e della società civile come presìdi di legalità, capaci di intercettare i segnali di disagio e devianza sul territorio.

L’educazione alla legalità nelle scuole e nei contesti giovanili, per costruire un modello culturale alternativo alla criminalità.

Il Colonnello Zito ha manifestato grande disponibilità all’ascolto e alla collaborazione, sottolineando l’importanza di un fronte comune tra istituzioni, forze dell’ordine e realtà associative. Ha inoltre ribadito la volontà dell’Arma dei Carabinieri di rafforzare la presenza sul territorio e il contatto diretto con i cittadini, anche attraverso iniziative condivise.

“Siamo certi – ha dichiarato il Presidente Capossela – SOS Impresa Avellino – che la sensibilità e l’esperienza del Colonnello Zito rappresenteranno un valore aggiunto nel percorso di contrasto alla criminalità e di sostegno alle vittime. Insieme possiamo costruire una rete ancora più solida di legalità e sicurezza, capace di rispondere in modo concreto ai bisogni della nostra comunità”.

L’incontro si è concluso con l’impegno reciproco a proseguire il dialogo e a pianificare prossime iniziative congiunte, nel solco della fiducia e della corresponsabilità.