Rione Mazzini e San Tommaso, la marcia nei quartieri per disarmare Avellino

Da Piazza Libertà ai quartieri: Rione Mazzini e San Tommaso. In centinaia in marcia per disarmare Avellino perché – recitano gli striscioni – “Un’altra città è possibile”. Sulle note de I Cento Passi, centinaia di persone hanno risposto all’appello di Libera, partecipando alla marcia per il disarmo della città. In prima fila tanti giovani, associazioni, sindacati, ma anche esponenti politici del Pd, del Movimento 5 Stelle e di Avs.

«Vogliamo una città in cui i ragazzi non vedano le armi come soluzione dei conflitti, ma possano vivere la comunità attraverso la socialità e l’aggregazione», ha dichiarato Davide Perrotta, sottolineando la necessità di una politica più seria e responsabile. La marcia, frutto di un lavoro di confronto durato settimane con i residenti, ha voluto coinvolgere i quartieri: «Non è solo un percorso fisico – hanno spiegato gli organizzatori – ma un modo per costruire legami e reti sociali».

Accanto a loro, anche il mondo della scuola. Manuela Muscetta, della rete Libera docenti, ha ribadito l’importanza di educare i ragazzi alla cittadinanza attiva e alla responsabilità: «I giovani devono sentire l’importanza di partecipare, non solo agli scioperi ma anche per difendere valori fondamentali come la libertà e la serenità di vivere la città».

Presente anche Cinzia, madre di Roberto Bembo, che ha lanciato un appello accorato: «Dobbiamo disarmare Avellino, dare un esempio ai ragazzi e offrire alternative alla violenza. I genitori vivono nel terrore e i giovani crescono nell’insicurezza. Serve un messaggio forte, positivo e di speranza».