Sorrento–Avellino sul maxischermo: Sabato a Pratola Serra

Il momento che tutti stavano aspettando è finalmente arrivato: Sorrento–Avellino potrebbe essere la partita che vale una stagione, il match decisivo per il salto in Serie B dei nostri amati lupi.

Per un evento così importante, serve un’atmosfera all’altezza. E allora il Forum dei Giovani di Pratola Serra invita tutti a vivere insieme questa emozione Sabato 19 Aprile alle ore 17:30 in Piazza 2 Ottobre a Pratola Serra (AV), dove la partita sarà trasmessa in diretta su maxischermo, per far sentire il calore e il tifo di tutti anche a distanza.