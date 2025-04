Sorrento-Avellino, ipotesi maxi schermo al “Partenio-Lombardi”

L’ipotesi di allestire un maxi-schermo all’interno dello stadio “Partenio-Lombardi” per seguire la sfida tra Sorrento e Avellino si fa sempre più concreta. Dopo il vertice in Prefettura, la sindaca Laura Nargi ha annunciato che affronterà la questione con la società biancoverde, e quindi con la famiglia D’Agostino. La decisione definitiva è attesa nelle prossime ore. Tra le alternative ancora in campo anche l’ipotesi di Campo Genova, ma la priorità sembra essere lo stadio cittadino, sia per capienza che per valore simbolico.

La preoccupazione principale riguarda la gestione del post-partita, soprattutto in caso di festa promozione. Tuttavia, come dichiarato dalla sindaca, il piano per l’ordine pubblico è già stato predisposto da tempo sotto il coordinamento della Questura e del Questore Pasquale Picone.

«Stiamo immaginando l’arrivo dei tifosi — ha dichiarato Nargi — un po’ come accadde tanti anni fa, quando la squadra fu accolta sui balconi della Provincia. Immaginiamo qualcosa di simile, ma non mi fate dire troppo… non festeggiamo prima del tempo».

Sull’ipotesi di disputare la partita allo stadio “Benito Stirpe” di Frosinone, la prima cittadina ha aggiunto: «Sto interloquendo con il presidente Gravina. Il nodo da sciogliere è capire se i nostri diecimila tifosi potranno andare in trasferta — e me lo auguro — oppure se resteranno qui, rendendo tutto un po’ più complesso da gestire».