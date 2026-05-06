Sorpreso a cedere hashish: condannato ad un anno e sei mesi il quarantaduenne

BAIANO- Un anno e sei mesi di reclusione ed obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Questa la condanna concordata davanti al giudice monocratico del Tribunale di Avellino dalla difesa del quarantaduenne arrestato dai Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Baiano perche’ ritenuto responsabile di “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”. L’uomo, difeso dall’avvocato Antonio Falconieri, è stato bloccato mentre tentava di cedere circa 3 grammi di hashish. Nel tentativo di eludere il controllo, si è disfatto di una bustina, originariamente contenente una cialda di caffè, che i militari hanno prontamente recuperato, accertando che al suo interno vi era lo stupefacente.