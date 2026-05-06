Torna la Giornata della Giustizia e della Legalità: studenti in marcia il 19 maggio

Si terrà il prossimo 19 maggio ad Avellino la seconda edizione della Giornata della Giustizia e della Legalità, promossa da Libera in collaborazione con il mondo della scuola e le istituzioni.

Al centro dell’iniziativa la marcia civile dal titolo “Comunità che educa comunità”, che vedrà protagonisti studenti e studentesse del territorio. Il raduno è previsto alle ore 9.00 presso il piazzale antistante la Chiesa di San Ciro, da cui partirà il corteo con interventi lungo il percorso da parte delle realtà sociali e del Terzo Settore. L’arrivo è fissato alle 11.00 in Piazza della Libertà.

La giornata proseguirà proprio in piazza con i saluti istituzionali e gli interventi di dirigenti scolastici, docenti e rappresentanti del gruppo scuola di Libera. Spazio poi alla “restituzione”, momento dedicato alla voce degli studenti, che presenteranno gli elaborati realizzati durante il percorso educativo su giustizia e legalità.

Le conclusioni sono previste per le ore 13.00 a cura di Libera Campania.