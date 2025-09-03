Sorpresi a spacciare, avevano 43 stecchette di hashish e contanti: ai domiciliari

Bloccati dagli agenti della Squadra Mobile di Avellino durante una cessione di hashish a Piazza Santa Rita. Un trentenne gambiano, difeso dall’avvocato Giuseppe Giammarino e una ventitreenne salernitana, difesa dall’avvocato Fabio Tulimiero sono finiti agli arresti domiciliari per detenzione ai fini dello spaccio di hashish, circa 90 grammi diviso in 43 stecchette di 1,5 grammi e un ulteriore pezzo di circa 7 grammi sottoposto a sequestro dal personale della Sezione Antidroga della Squadra Mobile nel corso di una doppia perquisizione, all’auto e all’interno dell’abitazione. Sequestrata anche una somma di circa 5000 euro, presunto provento dello spaccio. Gli agenti agli ordini del sostituto commissario Roberto De Fazio sono intervenuti nel corso di una cessione di circa 3,5 grammi ad una acquirente, per cui viene contestata una doppia ipotesi di reato (la cessione del 30 agosto e alcune cessioni precedenti). Nel corso dell’udienza di convalida che si e’ svolta stamattina davanti al Gip del Tribunale di Avellino Giulio Argenio, il pm Antonella Salvatore ha chiesto la conferma della misura cautelare degli arresti domiciliari, le difese invece una misura meno afflittiva, quella dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Attesa la decisione del Gip.