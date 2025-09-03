Sfiducia alla sindaca Lengua, la solidarieta del Pd

La Segreteria provinciale del Partito Democratico d’Irpinia esprime piena solidarietà alla sindaca di Cervinara, Caterina Lengua, sfiduciata in seguito alle dimissioni contestuali di sette consiglieri comunali.

“La democrazia si esercita attraverso il voto – si legge nella nota – e proprio il voto dei cittadini aveva affidato a Caterina Lengua e alla sua squadra la responsabilità di guidare il governo cittadino. La sindaca e la sua giunta, in questi anni, hanno dimostrato qualità amministrative e capacità di governo, portando avanti con serietà e impegno un percorso di crescita e sviluppo per la comunità cervinarese”.

“La sfiducia – così si conclude la nota – rappresenta un atto politico che interrompe bruscamente ed in maniera traumatica un’esperienza amministrativa di valore, ma non cancella la coerenza, la competenza e il lavoro svolto per il bene del territorio. Il Partito Democratico d’Irpinia ribadisce il proprio sostegno a Caterina Lengua, certa che il suo impegno per Cervinara e per l’Irpinia non si fermerà qui.