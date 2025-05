Sorpresi con cocaina e contanti: domiciliari e obbligo di dimora per gli indagati

ATRIPALDA- Il Gip del Tribunale di Avellino Lorenzo Corona ha convalidato l’arresto di due soggetti, un uomo e una donna di Atripalda, difesi dal penalista Quirino Iorio, bloccati dai Carabinieri della Compagnia di Avellino a Monteforte. Si tratta di un cinquantaquattrenne e una quarantottenne, entrambi già noti alle forze dell’ordine, sorpresi con 8 grammi di cocaina già suddivisi in dosi, 900 euro in contanti, tre telefoni cellulari e materiale per il confezionamento. L’uomo era stato portato nel carcere di Bellizzi Irpino, mentre la donna era ai domiciliari in attesa della convalida. Al termine dell’interrogatorio di convalida il Gip ha disposto per il cinquantaquattrenne la misura degli arresti domiciliari, per la quarantottenne invece la misura dell’obbligo di dimora. Le indagini dei Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino e della Procura di Avellino per accertare il contesto in cui sarebbe inserita la presunta attività di spaccio contestata agli indagati ovviamente vanno avanti.