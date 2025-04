Sorpresa per i tifosi dell’Avellino: la festa col pullman scoperto ci sarà

Grande sorpresa in arrivo per i tifosi biancoverdi: subito dopo la gara di Supercoppa di sabato contro il Padova, potrebbe concretizzarsi il sogno di vedere calciatori e società dell’Avellino Calcio sfilare per le strade cittadine a bordo del pullman scoperto. Secondo le prime indiscrezioni, il percorso sarà ridotto, ma il corteo celebrativo ci sarà. Si attende solo il via libera definitivo e la definizione del tragitto ufficiale.

Il Comune di Avellino, insieme al comando della Polizia Municipale, alla Prefettura e alla Questura si è mosso per realizzare l’iniziativa, che regalerebbe alla città un momento di grande entusiasmo e partecipazione.