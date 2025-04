Regionali, lo show di De Luca: per ora sono concorrente di Trump per il papato

NAPOLI- “Sono in corsa con Trump per il papato”. Lo show del governatore della Campania Vincenzo De Luca va anche oltre ogni meme, quelli che negli ultimi giorni stanno spopolamdo sui social con il governatore in porpora cardinalizia o addirittura gia’ Papa. Anche se sembra uno scherzo, il presidente della Giunta Regionale lo ha detto davvero, a margine della presentazione del Festival di Ravello.

“Perché solo capolista?- ha esordito De Luca- Intanto sono in concorrenza con Trump per il papato, poi verifichiamo se è possibile candidarsi come capolista”. E non poteva mancare una stoccata anche alla decisione che di fatto gli vieta un terzo mandato: Stiamo aspettando la motivazione della sentenza dell’Altissima Corte, ma quello che è certo è che nel futuro si completerà il programma di questo governo regionale. Scienziaterie zero“, continua De Luca dopo lo stop della Corte Costituzionale al terzo mandato. “Per quello che mi riguarda – aggiunge – dovremo avere al governo della Campania non molluschi ma qualcuno che sia in grado di governare: la Campania non è un Comune di 2mila abitanti, è la sfida amministrativa di governo più difficile d’Italia”. E ha aggiunto: ““La Campania – insiste il governatore – non è merce di scambio per risolvere problemi interni a questo o a quel partito, trovare un lavoro a qualche disoccupato. Questo in Campania non avverra’”.