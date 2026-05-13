Sondaggio Swg, Roberto Fico tra i primi cinque presidenti di Regione con il 47%

Secondo l’ultima rilevazione statistica condotta da Swg per ANSA, il Presidente della Regione Campania Roberto Fico si colloca al quinto posto nell’indice di gradimento espresso dai cittadini in merito ai governatori regionali italiani. Il 47% di consenso ottenuto altro non fa che cristallizzare un livello di fiducia rilevante conquistato ulteriormente nel corso di questi mesi, dal momento dell’elezione avvenuta a fine novembre 2025. Una percentuale di consenso che deriva, in specie, da due fattori:
- la valutazione dell’attività di governo;
- la percezione complessiva della “leadership regionale” esercitata.
Prima di Fico, in vetta alla classifica di gradimento, ai primi due posti troviamo Fedriga (Friuli Venezia Giulia, 65%), seguito da Stefani (Veneto, 58%); trovano, invece, collocazione altri governatori del Mezzogiorno al terzo e quarto posto con Occhiuto (Calabria, 53%) e Decaro (Puglia, 51%).
Esponente del Movimento 5 Stelle, con il suo insediamento alla guida della Regione Campania, Roberto Fico ne ha determinato un passaggio significativo sul piano territoriale , rafforzandone la presenza istituzionale nel Mezzogiorno.