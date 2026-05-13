Apple Pie, la risposta di Festa: “Piena disponibilità ad un confronto serio e costruttivo”

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato di Gianluca Festa, in risposta alla lettera aperta rivolta dall’Associazione Apple Pie Arcigay Avellino ai candidati sindaci del capoluogo:

Il rispetto dei diritti di tutti è un argomento che ci è sempre stato a cuore e che ha sempre ispirato non solo e soltanto il nostro percorso amministrativo degli ultimi cinque anni – nel corso dei quali abbiamo instaurato rapporti di collaborazione proficua con tutte le associazioni presenti sul territorio cittadino – ma anche quello politico che va avanti, come si sa, da oltre un decennio: un percorso fatto di ascolto e di condivisione costante. Ne è la riprova il fatto che, nel luglio del 2022, grazie al sottoscritto, all’amministrazione e, soprattutto, all’assessore Marianna Mazza, promotrice del progetto, inaugurammo nel capoluogo lo sportello del Centro Malika: centro servizi di prevenzione e contrasto alle discriminazioni da orientamento sessuale e identità di genere. In quell’occasione, ospite d’eccezione fu Vladimir Luxuria, attivista, scrittrice, ex parlamentare, impegnata da sempre in prima linea per i diritti della comunità LGBT+.

Per questo motivo, guardo con grande attenzione e sensibilità alla lettera aperta rivolta da Apple Pie Arcigay Avellino ai candidati sindaco. Ritengo che il lavoro portato avanti da questa associazione rappresenti un presidio importante di civiltà, aggregazione sociale, sostegno umano e promozione della cultura del rispetto, oggi valori sempre più importanti in una società fin troppo disgregata.

Le istituzioni, in particolare quelle locali, hanno il dovere di non lasciare sole le realtà associative che ogni giorno operano sul territorio per contrastare discriminazioni, isolamento e violenza, costruendo invece percorsi di inclusione e partecipazione, soprattutto per le giovani generazioni.

Avellino ha bisogno di diventare sempre più una città aperta, accogliente e capace di valorizzare ogni persona nella propria unicità. Per questo motivo manifesto sin da ora piena disponibilità ad aprire un confronto serio e costruttivo con Apple Pie Arcigay Avellino, finalizzato anche all’individuazione condivisa di uno spazio idoneo che possa ospitare stabilmente le attività associative, culturali e sociali portate avanti sul territorio.

Naturalmente, tutto dovrà avvenire nel rispetto delle procedure amministrative e dei principi di trasparenza e correttezza che devono guidare ogni azione pubblica. Ma ritengo altrettanto importante che l’Amministrazione comunale sappia assumersi la responsabilità politica e morale di accompagnare e sostenere chi lavora quotidianamente per costruire una comunità più inclusiva.

Il dialogo con le associazioni, il rispetto delle differenze e la promozione dei diritti civili non possono essere temi marginali: devono diventare parte integrante della visione futura della nostra città.