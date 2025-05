Solofra, tenta di ritirare i soldi della truffa agli anziani ma trova i Carabinieri

SOLOFRA- Arresto convalidato ma nessuna misura applicata al diciottenne napoletano bloccato dai Carabinieri di Solofra mentre nel vialetto dell’ abitazione di una coppia di anziani si stava recando a ritirare una somma di tremila euro più dei gioielli provento di una truffa agli anziani con la tecnica del falso incidente. La telefonata dei truffatori, che avevano chiesto la somma agli anziani perché un loro familiare aveva provocato un sinistro grave e rischiava l’arresto, non aveva convinto le vittime. Così quando il giovane, residente a Napoli, era giunto a Solofra per ritirare i soldi, ad attenderlo aveva trovato i Carabinieri veri. Nel corso dell’udienza per direttissima davanti al giudice monocratico e’ stata esaminata la richiesta avanzata dalla Procura di applicazione degli arresti domiciliari. Il Giudice monocratico ha convalidato l’ arresto ma non applicato misura su richiesta della difesa, il penalista Rolando Iorio, che aveva battuto sullo stato di incensuratezza del suo assistito. La richiesta dei termini a difesa ha fatto slittare il giudizio, che a quanto pare sarà svolto con il rito abbreviato, per il prossimo 19 maggio.