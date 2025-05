Rotondi, lista esclusa alle comunali attesa per oggi la decisione del Tar di Salerno

ROTONDI- Come stabilito dal decreto del presidente della Prima Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno sarà discusso nel pomeriggio il ricorso dell’architetto Francesco Mainolfi nella qualità di Candidato Sindaco per la lista “Rotondi Futura” e di Michele Lanni nella qualità di presentatore della Lista “Rotondi Futura”, rappresentati e difesi dagli avvocati Marcello Fortunato, Dario Gioia contro la Prefettura di Avellino e la Commissione Elettorale Circondariale di Avellino per l’annullamento della delibera, con la quale la Commissione Elettorale Circondariale di Avellino ha ricusato la lista “Rotondi Futura”, presentata per l’elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale di Rotondi prevista per i giorni 25 e 26 maggio, a fronte di un presunto ritardo nella presentazione. Impugnata anche la nota con la quale il Segretario Comunale di Rotondi ha trasmesso la lista alla C.E.C. di Avellino. Al Tar viene chiesta la declaratoria della riammissione integrale della lista “Rotondi Futura”, con candidato Sindaco “Francesco Mainolfi” alla competizione elettorale per il rinnovo del Consiglio Comunale e del Sindaco di Rotondi. Sara’ un’udienza pubblica straordinaria di discussione del ricorso fissata per oggi alle ore 15,00, con il collegio giudicante composto dal presidente Salvatore Mezzacapo e dai consiglieri Antonio Andolfi e Anna Saporito. Una giornata decisiva per conoscere la sorte della lista, anche se resta anche la possibilità in caso di conferma di un ricorso al Consiglio di Stato.