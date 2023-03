Solofra ricorda Livatino, borsa di studio e incontro con Airoma e Bellandi

SOLOFRA – Un percorso per conoscere la figura del Beato Rosario Livatino nelle scuole di secondo grado di Solofra, gli alunni del Liceo Scientifico De Caprariis e del “Ronca”, che su chiudera’ con un evento al Centro Servizi Asi il prossimo 24 marzo alle ore 10 con un confronto sul tema “Un Giudice come Dio comanda”. Quello organizzato dall’Associazione Solofralab, che in queste settimane ha incontrato gli studenti dei due istituti secondari della cittadina conciaria, che saranno candidati alla “borsa di studio” bandita nell’ambito del percorso per conoscere il magistrato ucciso dalla mafia mentre si recava al lavoro.

All’incontro parteciperanno il Procuratore della Repubblica di Avellino 𝑫𝒐𝒎𝒆𝒏𝒊𝒄𝒐 𝑨𝒊𝒓𝒐𝒎𝒂, vicepresidente del Centro Studi Livatino e autore insieme ad Alfredo Mantovano e Mauro Ronco del libro sul magistrato ucciso dalla mafia , il Vescovo dell’Arcidiocesi Salerno – Campagna – Acerno Monsignor 𝑨𝒏𝒅𝒓𝒆𝒂 𝑩𝒆𝒍𝒍𝒂𝒏𝒅𝒊, il Segretario generale della Confederazione Italiana “Unione Apostolica del Clero Città del Vaticano” 𝑫𝒐𝒏 𝑮𝒊𝒂𝒏𝒏𝒊 𝑭𝒖𝒔𝒄𝒐 ed il Presidente dell’Osservatorio parlamentare “Vera Lex?” e coordinatore del network Pubblica Agenda “Sui Tetti” – PASC l’𝑨𝒗𝒗𝒐𝒄𝒂𝒕𝒐 𝑫𝒐𝒎𝒆𝒏𝒊𝒄𝒐 𝑴𝒆𝒏𝒐𝒓𝒆𝒍𝒍𝒐. Nel corso dell’evento, come si legge nella presentazione: “avrà luogo la consegna delle borse di studio intitolate al giovane giudice. Saranno destinate ai ragazzi degli Istituti di istruzione superiore presenti a Solofra, che si distingueranno per l’aderenza al tema proposto nell’apposito Bando, il livello di approfondimento, l’originalità dei contenuti e la creatività”.