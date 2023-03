Chitarre al Cimarosa si sposta sul palco dell’ex Eliseo. Concerto in omaggio a Leo Brouwer

Si sposta sul palco dell’ex Eliseo Chitarre al Cimarosa. Venerdì 10 marzo, alle ore 20 (ingresso gratuito), il terzo, degli 11 appuntamenti, della rassegna internazionale, voluta fortemente dal presidente Achille Mottola e dal direttore M° Maria Gabriella Della Sala.

La manifestazione, coordinata dal M° Lucio Matarazzo e giunta alla sua seconda edizione, vedrà la partecipazione del chitarrista greco Costas Cotsiolis, ex enfant prodige con un impressionante palmares di premi internazionali, oggi considerato uno dei più grandi chitarristi. Ha suonato come solista con oltre cinquanta orchestre, ed ha collaborato in concerti con artisti come Astor Piazzolla, Maria Farantouri, Jorgos Dalaras, John McLaughlin, Stanley Jordan e Peter Soave, solo per citarne alcuni.

Sul palco dell’ex cinema Eliseo, Cotsiolis suonerà un omaggio a Leo Brouwer, con il quale ha

collaborato, interpretando tre suoi brani: Hika, scritto dal musicista cubano in memoria del suo amico e mentore Toru Takemitsu e che mescola passaggi minimalisti con passaggi virtuosistici.

La Sonata n 3 del “Decameron negro”, dedicata a Costas Cotsiolis ed articolata in quattro movimenti: 1. Guijes y Gnomos, 2. Treno por Oya, 3. Burlesca del aire, 4. La risa de los Griots. E in chiusura An Idea. Il concerto di Cotsiolis continuerà con l’interpretazione di 4 pezzi del Epitafios di Mikis Theodarkis e Koyumbaba suite op.19 di Carlo Domeniconi.

Ad aprire il concerto del chitarrista greco sarà Emanuele Squillace, giovane chitarrista classico, che vanta già partecipazioni a numerosi festival e diversi premi a concorsi nazionali e internazionali. In occasione del terzo appuntamento di Chitarre al Cimarosa, interpreterà: Junto al generalife di Joaquín Rodrigo, Fantasy Mr. Dowlande di John Dowland e la Variazione su l’Arietta italiana “Sul margine d’un rio” Op.142 di Ferdinando Carulli.