Solofra, Piazza Mercato sarà riaperta: vince la mediazione tra giovani e Comune

SOLOFRA- Chi pensa che i giovani non possano avere voce in capitolo o fare la differenza anche nelle vicende che interessano il territorio, molto probabilmente dovrà ricredersi dopo il risultato ottenuto con dialogo e mediazione da parte dei ragazzi del Forum Giovanile di Solofra. Sono stati loro infatti a confrontarsi con il sindaco Nicola Moretti e ad ottenere la revoca della chiusura di Piazza Mercato al traffico veicolare. Lo hanno reso noto con un comunicato ufficiale: “Dopo un proficuo incontro con l’Amministrazione comunale

e le forze dellordine, in cui abbiamo rappresentato le esigenze di noi giovani solofrani, possiamo finalmente comunicare alla cittadinanza che Piazza Mercato sarà riaperta al traffico veicolare, senza limitazioni di orario,.L’ ordinanza sarà revocata in data 10 settembre, in seguito all’ installazione delle videocamere di sorveglianza che consentiranno a tutti di usufruire dell’area nel rispetto degli abitanti della zona. Approfittiamo di questoccasione per chiedere la massima collaborazione al fine di vivere al meglio Piazza Mercato, evitando l’utilizzo improprio dei veicoli, schiamazzi notturni e l’ accensione di fuochi pirotecnici. Ringraziamo il Sindaco, l’Assessore alle Politiche giovanili e le forze dell’ordine per la disponibilità e il confronto positivo nel corso delle ultime due settimane. Un sentito ringraziamento, infine, va a tutti coloro che ci hanno mostrato vicinanza e ci hanno sostenuto con determinazione, permettendoci di superare al meglio questa delicata situazione”. Aerre