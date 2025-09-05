VIDEO/ Gubitosa con De Luca jr a Grottaminarda: “In Campania fase nuova, soprattutto se a trazione M5s”

A Grottaminarda, in piazza XVI Marzo, in occasione della festa della Fiom Cgil, l’onorevole Michele Gubitosa, vicepresidente nazionale del Movimento 5 Stelle, e Piero De Luca, deputato Pd e prossimo segretario regionale dei democratici in Campania, hanno lanciato un segnale di apertura verso una nuova fase di dialogo tra le due principali forze del fronte progressista. “L’accordo per le Regionali – ha sottolineato tuttavia Gubitosa – non riguarda solo M5S e Pd, ma anche Avs e le liste civiche che non si riconoscono nelle politiche di questo governo. In Campania può aprirsi una nuova pagina, soprattutto se la guida della Regione sarà a trazione Movimento 5 Stelle”.

Non ci sarebbero ormai dubbi sulla candidatura di Roberto Fico, già presidente della Camera dei Deputati, a presidente della Giunta regionale. “Lo stesso governatore De Luca – ha rimarcato Gubitosa – ha chiarito di non aver posto veti su nessuno, neppure sul nome di Fico. Ciò che potrebbe mettere in discussione l’accordo nel fronte progressista è il programma, ma stiamo lavorando affinché questo nodo venga sciolto. Sono fiducioso che nei prossimi giorni annunceremo i punti tematici chiave e ufficializzeremo l’alleanza, insieme al candidato presidente”.

Una fase nuova, dunque, si prospetta per la politica campana anche alla luce della futura elezione di Piero De Luca a segretario regionale del Pd. “Il dialogo sarà diverso – ha rimarcato Gubitosa – perché sia il M5S che il Pd, rispetto al 2018 e al 2020, hanno rinnovato i vertici regionali. Ma già da qualche anno il confronto è cambiato: sul territorio abbiamo fatto passi insieme, basti pensare ad Avellino. Sono convinto che il confronto con Pd e alleati sarà diverso”.