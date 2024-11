Solofra, per le prove al campo di padel arriva anche il sindaco Moretti

SOLOFRA: A testare il campo di “padel” che e’ stato realizzato a Sant’ Agata Irpina dall’Associazione “Gioventù Solofra”, che ha aggiunto anche il nuovo campo al centro sportivo di via Cortine e’ arrivato il sindaco della cittadina conciaria Nicola Moretti. Per lui solo una prova tecnica, visto che non era sicuramente in tuta, come si vede anche dalle foto. Una prova generale, quella insieme a Nicola Rizzo Presidente dell’Associazione che ha voluto questo sport sempre piu’ in crescita anche per la struttura sportiva di Sant’Agata.