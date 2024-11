Scontro tra due auto ad Alvanella: donna incastrata nella vettura ed estratta dai Vigili del Fuoco

MONTEFORTE IRPINO- Scontro tra due vetture in Via Alvanella nella serata di ieri. Intorno alle venti e trenta lo schianto lungo la 7bis. Ad avere la peggio una donna che viaggiava a bordo di una delle due vetture coinvolte. E’ rimasta incastrata nell’abitacolo ed e’ stato necessario l’intervento dei caschi rossi del Comando di Via Zigarelli, che dopo averla liberata hanno affidato la signora alle cure del personale del 118 che l’ ha trasferita al Moscati di Avellino. La dinamica dell’incidente e’ in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della Compagnia di Baiano.